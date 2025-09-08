Названы малоинформативные анализы, которые можно не сдавать

Некоторые анализы стали малоинформативными с развитием других методов исследований. Среди таких анализов можно выделить креатинин, С-реактивный белок, СОЭ, гомоцистеин и копрограмму, рассказал "Газете.Ru" сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК "Диакон" Андрей Варивода, передает Day.Az.

"С каждым анализом нужно разбираться отдельно. Здесь речь не всегда про "устарело", а про оптимальное соотношение информативности и себестоимости с учетом рисков. Например, тест на креатинин - показатель средний, тогда как цистатин-C выполняет аналогичную функцию расчета скорости клубочковой фильтрации гораздо эффективнее. Однако стоимость анализа на цистатин около тысячи рублей против тридцати рублей за креатинин. В то же время серьезные патологии выявит и обычный креатинин, риск диагностической ошибки невысок", - объяснил Варивода.

По словам эксперта, С-реактивный белок (СРБ) неидеален как универсальный скрининговый маркер воспаления (низкая специфичность).

"Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) - лютый анахронизм времен, когда единственным доступным инструментом был капилляр с линейкой и секундомером. Сегодня общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой решает эту задачу значительно лучше. Анализ на гомоцистеин при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания проблематичен как реагент в биохимическом анализе. N-терминальный пропептид мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) стоит сопоставимо, но эффективнее прогнозирует сердечно-сосудистые риски", - рассказал медтех-специалист.

Копрограмма, по словам Вариводы, важный анализ, но требует модернизации. Пока он малоинформативен.

"Вся микроскопия требует глубокой модернизации. Копрограмма важна для раннего выявления колоректального рака и повышения онкологической настороженности. Подобно общему анализу крови и мочи, это базовая процедура. Общий анализ крови и мочи сегодня полностью автоматизирован, однако исследования фекалий еще ждут автоматизации. Лишь недавно появились первые специализированные анализаторы кала, способные качественно стандартизировать процедуру", - заключил эксперт.