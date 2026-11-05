Врач рассказала, в каких случаях хруст в суставах считается нормой

Хруст в суставах сам по себе не означает их разрушения: характерный звук может возникать из-за движения газов в суставной жидкости или смещения связок и сухожилий. Опасения оправданы, если вместе с хрустом появляются боль, отек, скованность или ограничение подвижности. Об этом "Газете.Ru" рассказала Наталья Степанова, артролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), передает Day.Az.

По словам специалиста, периодически возникающий хруст без неприятных ощущений чаще всего не свидетельствует о заболевании. Сустав может щелкать при определенном движении, но при этом нормально работать и не причинять человеку дискомфорта.

"Отдельная история - возрастные изменения. Со временем хрящевая ткань может становиться менее эластичной, а сустав хуже переносит нагрузку. На этом фоне могут появляться звуки при движении, однако связывать любой хруст исключительно с артрозом тоже неправильно", - объяснила медик.

По словам Степановой, насторожиться следует, если хруст сопровождается болью, припухлостью, покраснением или ощущением жара в области сустава. Поводом для обращения к врачу также являются выраженная утренняя скованность и ограничение движений.

"Особое внимание суставам стоит уделить после травмы. Если хруст появился после повреждения и сопровождается резкой болью или ощущением, что сустав "заклинивает", откладывать визит к специалисту не следует", - предупредила артролог.

Врач напомнила, что щелчки и хруст достаточно часто встречаются у детей. При отсутствии боли и нарушения подвижности они обычно не указывают на серьезную проблему.