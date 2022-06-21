https://news.day.az/officialchronicle/1472850.html Президент Шавкат Мирзиёев: Количество совместных с Азербайджаном предприятий выросло в 4 раза
Президент Шавкат Мирзиёев: Количество совместных с Азербайджаном предприятий выросло в 4 раза
Количество совместных с Азербайджаном предприятий выросло в 4 раза.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
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