Президент Шавкат Мирзиёев: Количество совместных с Азербайджаном предприятий выросло в 4 раза

Количество совместных с Азербайджаном предприятий выросло в 4 раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

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