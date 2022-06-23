Президент Ильхам Алиев: Рассчитываем на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе

Рассчитываем на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Поговорим, конечно, сегодня о ситуации в регионе, постконфликтной ситуации, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вы знаете нашу позицию, которая направлена на установление долгосрочного мира в регионе. Уверен, что те усилия, которые мы предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной, и будет положен конец многолетнему противостоянию. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа, но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято.

Среди позитивных моментов хотел бы отметить интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Буквально недавно в Санкт-Петербурге была новая встреча. Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны. Но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому, и также рассчитываем, конечно же, на активные усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе", - сказал глава государства.