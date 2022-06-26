Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гейгельском районе со строительством двух тоннелей, сооружаемых на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гёйгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился в Гейгельском районе со строительством двух тоннелей, сооружаемых на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар