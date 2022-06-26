https://news.day.az/officialchronicle/1474111.html Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гейгельском районе со строительством двух тоннелей, сооружаемых на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гейгельском районе со строительством двух тоннелей, сооружаемых на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар
26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гёйгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился в Гейгельском районе со строительством двух тоннелей, сооружаемых на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар
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