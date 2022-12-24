Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав совместной азербайджано-татарстанской межправкомиссии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2005 года № 977 "Об утверждении Азербайджанской Республикой состава совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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