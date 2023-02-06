https://news.day.az/officialchronicle/1535391.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом
Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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