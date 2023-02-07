https://news.day.az/officialchronicle/1535612.html Эмине Эрдоган поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Эмине Эрдоган поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Супруга Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поблагодарила Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву за соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Эмине Эрдоган поделилась в своем Twitter аккаунте.
"Уважаемая Мехрибан, от всего сердца благодарю Вас за соболезнования и за то, что разделили наше горе. Родной Азербайджан одним из первых пришел к нам на помощь в наш трудный день. Благодарим за поддержку. Приятно знать, что наши друзья рядом с нами", - говорится в публикации.
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