Эмине Эрдоган поблагодарила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

Супруга Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поблагодарила Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву за соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом Эмине Эрдоган поделилась в своем Twitter аккаунте.

"Уважаемая Мехрибан, от всего сердца благодарю Вас за соболезнования и за то, что разделили наше горе. Родной Азербайджан одним из первых пришел к нам на помощь в наш трудный день. Благодарим за поддержку. Приятно знать, что наши друзья рядом с нами", - говорится в публикации.