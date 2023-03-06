Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023"

6 марта с участием учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку была проведена первая в весеннем сезоне 2023 года акция по посадке деревьев "Общереспубликанский озеленительный марафон" ("Зеленый марафон").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе акции по посадке деревьев в парке "Гянджлик" в Хатаинском районе Баку был разбит сад, состоящий из деревьев сакуры, подаренных Азербайджану Японией. Цветение этих деревьев, посаженных в знак дружбы между Азербайджаном и Японией, станет символом развития стран, их дружбы и солидарности. Кроме того, в ходе акции в парке с участием волонтеров вместо высохших деревьев были посажены новые сосны, адаптированные к земельно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

В рамках кампании "Зеленый марафон", организованной Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, в различных регионах страны в весенне-осенний посевной сезон организуются массовые акции по посадке деревьев.

Основная цель кампании - внести вклад в расширение площадей озеленения, охрану окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, а также просветительскую работу, связанную с охраной зеленых насаждений.

Общественное объединение IDEA, которое намерено и впредь прилагать усилия по охране зеленых насаждений и увеличению их площади, вместе со своими партнерами призывает общественность к активному участию в защите нашей планеты, мероприятиях по охране окружающей среды.