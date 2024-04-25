Президенты Азербайджана и Кыргызстана осмотрели разрушенные места города Физули и ознакомились с Генеральным планом города

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров осмотрели разрушенные места города Физули и ознакомились с Генеральным планом города.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал Президента Кыргызстана Садыра Жапарова о разрушениях и актах вандализма, совершенных оккупантом-Арменией на территории Физулинского района на протяжении 30 лет. Было отмечено, что руины разрушенных зданий будут сохранены в планируемом к строительству Физулинском мемориальном комплексе. В комплексе будут созданы музеи Оккупации и Победы.

В заключение главы государств были проинформированы о проводимых и предстоящих работах в соответствии с Генеральным планом Физули.

Было сообщено, что в Генплане предусмотрено доведение к 2040 году административной территории города Физули до 1943 га, а его населения - до 50 тысяч человек. Физули, который будет отстроен в соответствии с современными стандартами и архитектурными особенностями, станет одним из крупнейших городов на освобожденных от оккупации территориях. Выдвинута разработанная с целью обеспечения наибольшей эффективности традиционных сетей и услуг концепция "умного города" с использованием цифровых решений, которые будут способствовать устойчивому развитию, благосостоянию жителей и предпринимателей города Физули. Для обеспечения комфортных и современных условий жизни в городе будут построены малоэтажные и среднеэтажные жилые здания, индивидуальные дома с приусадебными участками, созданы учебные, оздоровительные, культурные объекты, производственные предприятия, зоны отдыха и другого назначения. Здесь строятся три жилых комплекса, которые будут отвечать всем современным требованиям градостроительства. Всего в комплексах будет 2462 квартиры. Согласно Генеральному плану, на площади около 22,5 га будет создан Центральный парк с зонами отдыха, ботаническим садом, густой лесной зоной, площадками для пикника и спорта. На территории парка также будут находиться площадь Поэзии, амфитеатр, кафе-рестораны и другие объекты. В городе будет построена Физулинская районная Центральная больница на 180 коек, которая будет оснащена самым современным медицинским оборудованием для проведения диагностики и лечения на высоком уровне.

Было подчеркнуто, что сдача в эксплуатацию в августе прошлого года в городе Физули подаренной Узбекистаном школы имени Мирзы Улугбека на 960 ученических мест, в марте этого года - Центра детского творчества имени Курмангазы, а также закладка фундамента средней школы, которая по инициативе Президента Садыра Жапарова будет построена Кыргызстаном в Агдамском районе, являются ярким примером нерушимости дружбы и братства наших стран и народов.

Также было отмечено, что автомобильная дорога Агдам-Физули, строительство которой было начало в октябре 2021 года и продолжается ускоренными темпами, - один из тех реализуемых на территории Карабахского экономического района проектов, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел. Протяженность этой дороги, являющейся продолжением автомагистрали Барда-Агдам, составляет 64,8 километра.