https://news.day.az/officialchronicle/1685232.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции - ФОТО
30 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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