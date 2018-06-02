Назначены новые заместители министра экономики Азербайджана

2 июня 2018 15:50

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначены заместители министра экономики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Новыми замминистра стали Ширзад Абдуллаев и Руфат Мамедов.

До назначения на эту должность Ширзад Абдуллаев был исполнительным директором Национального фонд поддержки предпринимательства, Руфат Мамедов - президентом Азербайджанского фонда экспорта и инвестиций (AZPROMO).

После назначения Сахиля Бабаева министром труда и социальной защиты населения у министра экономики Шахина Мустафаева осталось три замминистра - Ниязи Сафаров, Севиндж Гасанова и Сахиб Мамедов.

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