Назначены новые заместители министра экономики Азербайджана
2 июня 2018 15:50 100
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначены заместители министра экономики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Новыми замминистра стали Ширзад Абдуллаев и Руфат Мамедов.
До назначения на эту должность Ширзад Абдуллаев был исполнительным директором Национального фонд поддержки предпринимательства, Руфат Мамедов - президентом Азербайджанского фонда экспорта и инвестиций (AZPROMO).
После назначения Сахиля Бабаева министром труда и социальной защиты населения у министра экономики Шахина Мустафаева осталось три замминистра - Ниязи Сафаров, Севиндж Гасанова и Сахиб Мамедов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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