"Газпром Армения" перешел в полное владение России

Совет директоров "Газпрома" согласовал приобретение 5,248 млн. дополнительных обыкновенных акций ЗАО "Газпром Армения" за 26,38 млрд. драмов. Об этом сообщили в "Газпроме".

Российское правительство одобрило поправки в российско-армянское соглашение об условиях купли-продажи акций и работы "Армросгазпрома" (ныне "Газпром Армения"), по которому доля "Газпрома" в уставном капитале "Армросгазпрома" доведена с 80% до 100%, пишет Vestifinance.ru.

"Газпром Армения" имеет монопольное право на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении.

В 2013 г. "Газпром" и "Газпром Армения" подписали контракт на поставку в Армению до 2,5 млрд. куб. м газа в год в 2014-2018 гг., в апреле 2016 г. стороны подписали дополнение к контракту. Поставки газа до границы с Арменией осуществляет "Газпром экспорт".

"Газпром" является единственным акционером "Газпром Армения". В составе Газотранспортной системы (ГТС) Армении насчитывают 1682,2 км газопроводов и газопроводов-отводов.

Отметим, что одним из ожиданий от правительства Пашиняна, прежде громогласно выступавшего против монополии "Газпрома" на армянском рынке, была борьба с этой монополией. Многие ожидали, что прежние лозунги нынешнего премьера будут осуществлены, и иранский газ, наконец, потеснит российский. И Россия из страха потерять армянский рынок снизит цены на газ для армянских потребителей.

Большие надежды в этом плане возлагались на встречу Никола Пашиняна с Владимиром Путиным в Сочи. Но, как стало известно СМИ из информированных источников, вопрос газа в Сочи не поднимался вообще.

А теперь, через совсем короткий срок, "Газпром" объявил о полной монополии на "Газпром Армения".

Чего и требовалось доказать.

Зульфугар Ибрагимов