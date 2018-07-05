Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана может быть обсуждена на Генассамблее ООН

Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана включена в повестку дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в информации на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Этот вопрос, который не был рассмотрен Генеральной Ассамблеей на ее 72-й сессии, остается в повестке дня этой сессии", - говорится в информации.

Отметим, что 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН будет проходить в Нью-Йорке 18-30 сентября этого года.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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