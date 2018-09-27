Азербайджан является домом для десятков тысяч армян - заявление на Генассамблее ООН

Делегация Азербайджана 26 сентября в ходе общеполитических дебатов 73-й сессии Генассамблеи ООН выступила с ответом на заявление премьер-министра Армении по поводу армяно-азербайджанского конфликта и Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, оккупированного Арменией с 1994 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Первое впечатление такое, что глава правительства Армении, все еще находящийся под воздействием финала событий в Армении, названных им "бархатной революцией", и под влиянием своей популистской и весьма противоречивой риторики, видимо, спутал Генеральную Ассамблею ООН с улицами Гюмри и Еревана. Хотя премьер-министр Армении не был привередлив в выборе слов для обвинения свергнутого правительства своей страны за авторитарное правление, коррупцию и подавление демократии и прав человека, его комментарии о продолжающемся конфликте между Арменией и Азербайджаном мало чем отличались от фразеологии, упрямо использованной и его предшественниками в прошлом. В результате заявление премьер-министра Армении стало очередной бесполезной попыткой отрицания фактов и ответственности за развязывание войны против Азербайджана и ее разрушительные последствия", - говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении, хорошо известно, что Армения применила военную силу для захвата части территории Азербайджана, в том числе Нагорно-Карабахского региона, семи прилегающих районов и нескольких эксклавов, а также для создания на этих территориях марионеточного расистского режима этнического меньшинства.

"Война, начатая Арменией, унесла жизни десятков тысяч человек, разрушила города, поселки и деревни и привела к насильственному изгнанию более миллиона азербайджанцев из своих домов, в то время как тысячи людей пропали без вести в ходе конфликта. Претензии и неверное толкование, прозвучавшие в заявлении премьер-министра Армении, особенно умопомрачительны, поскольку они звучат в ООН - организации, Совет безопасности которой принял четыре резолюции, осуждающие применение военной силы против Азербайджана, бомбардировки и оккупацию его территорий и подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, нерушимость международных границ и неприемлемость применения силы для приобретения территории. Кроме того, в ответ на территориальные претензии и насильственные действия Армении Совет безопасности вновь подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий. Иными словами, в своих резолюциях Совет безопасности ООН признал факт совершения актов применения военной силы против Азербайджана и что такие действия являются противозаконными и несовместимыми с запретом на применение вооруженной силы в международных отношениях и находятся в противоречии с Уставом ООН и ее целями, что они являются очевидным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Неудивительно, что в своем выступлении премьер-министр Армении сознательно обошел молчанием эти резолюции СБ ООН. Аналогично он также не упомянул и другие важные международные документы, принятые в отношении армяно-азербайджанского конфликта", - подчеркнул советник Постоянного представительства Азербайджана в ООН.

Взятые на себя обязательства и действия Армении всегда противоречили целям мирного урегулирования конфликта. Заявление премьер-министра Армении не является исключением. По сути, используя военную силу для оккупации территории другого суверенного государства, Армения продемонстрировала свою твердую убежденность в существовании альтернативы политическому решению, подчеркивается в заявлении.

Утверждения премьер-министра Армении о новой мифической угрозе геноцида против армянского народа представляют собой еще одну ложь.

"Достаточно упомянуть, что в отличие от Армении, которая осуществляла политику тотальной этнической чистки всего неармянского населения как на собственной территории, так и на оккупированных территориях Азербайджана, Азербайджан сохранил свое этническое и культурное многообразие по сей день и является домом для десятков тысяч армян, проживающих в Баку и других частях страны в мире, гармонии и достоинстве", - говорится в заявлении азербайджанской делегации.

Все заявления руководства Армении о демократии, правах человека и мирном урегулировании конфликта являются несообразными и остаются просто словами, если они не будут переведены в реальные действия, которые положили бы конец оккупации территорий Азербайджана и обеспечили бы возвращение насильственно перемещенных азербайджанцев в свои дома в Нагорно-Карабахском регионе и других оккупированных районах Азербайджана в безопасности и достоинстве.

"Достижение этой цели, которая является императивной и бескомпромиссной, создаст необходимые условия для решения других вопросов посредством прямого, равного и полного участия обеих общин Нагорно-Карабахского региона в рамках конституционно-правовой основ Азербайджана. Политика армянского аннексионизма и колонизации не имеет шансов на успех. Нагорно-Карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана. Военная оккупация территорий Азербайджана носит временный характер и никогда не принесет желаемого Арменией политического результата. Ереван должен отказаться от своих тщетных попыток ввести в заблуждение свой народ и международное сообщество и конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта и выполнять свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

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