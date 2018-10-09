Джордж Кент: Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов

Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым сказал новоназначенный заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, говорится во вторник в сообщении министерства.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в энергетической сфере.

Была дана высокая оценка постоянной поддержки США реализуемых в Азербайджане энергетических проектов, в том числе "Южного газового коридора". Состоялся обмен мнениями по роли проекта в обеспечении энергетической безопасности стран Юго-Восточной Европы и перспективам расширения "Южного газового коридора" на последующем этапе.

Кент сказал, что Азербайджан играет важную роль в политике диверсификации энергетических источников и маршрутов, и отметил, что позиция США по поводу проектов, связанных с энергетической безопасностью, остается неизменной.

Министр энергетики рассказал о нынешней ситуации в реализации проекта "Южный газовый коридор" и добавил, что значимость проекта также была выражена на встречах на высоком уровне, которые прошли в рамках 27-й Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

В ходе встречи обсуждались необходимые мероприятия для обеспечения сотрудничества по использованию возобновляемых источников энергии и реформы в секторе электроэнергетики, а также процессы, происходящие на мировом энергетическом рынке.