События антироссийского характера, происходящие в Армении, практически не находят отражение в российском информационном пространстве, за редким исключением. Причина в том, что многие ведущие российские СМИ управляются армянами.

А те усиленно пытаются демонстрировать "хорошую мину при плохой игре" в то время, как команда Сороса, пришедшая к власти в Армении, продолжает вытеснять российское присутствие из страны-"форпоста", передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

То есть, статус форпоста Армения не потеряла, только теперь это американский форпост.

Это касается и посольства США в Армении численности в 2500 тысячи сотрудников, в том числе из состава спецслужб и военной разведки, и биолабораторий США, и вытеснения российского бизнеса.

А теперь еще в Ереване идет подготовка к закрытию Русского драматического театра имени Станиславского.

Об этом, как ни странно, сообщило проармянское издание Regnum, которое возглавляет известный лоббист армянских интересов в РФ Модест Колеров.

Наезд на театр осуществляет выходец из соровской команды министр культуры Лилит Макунц.

Министерство готовится назначить художественным руководителем театра режиссера Сурена Шахвердяна, который считает "абсурдным существование русского театра в независимой Армении, и уверенного в том, что в этом здании должен располагаться театр, но не русский".

Вероятно, скоро армянские "театралы" выйдут с акциями типа: "Русский театр, вон из Еревана"!

"Здание Русского театра в Ереване находится в очень выгодном месте, в центре города, многие режиссеры и руководители театров на протяжении многих лет периодически выражали желание разместиться там".

Как пишет издание, десятилетиями театр держался на авторитете его бессменного руководителя Александра Григоряна, ведущими актерами театра были в основном неармяне.

Сегодня же ситуация в корне изменилась. Значительная часть актеров прекрасно владеют армянским языком, играют также на армянском и постоянно мелькают в рейтинговых армянских сериалах.

Еще одним кандидатом на должность художественного руководителя театра является Карен Нерсисян, который долгое время работает в Москве и который выразил готовность вернуться на родину и поддержать театр, на сцене которого когда-то ставил спектакли. Однако министерство поддерживает кандидатуру Шахвердяна, который выступает за закрытие театра.

Почему молчат российские СМИ под руководством Симоньян и другие?

Ответ понятен...