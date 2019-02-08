В Армении растет статистика преступлений против детей

Следственный комитет Армении изучил находившиеся в производстве уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении детей в 2018 году. Согласно исследованию, в 2018 году был зафиксирован рост числа таких преступлений, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба СК, в 2018 году было расследовано 317 уголовных дел по преступлениям против детей против 265 в 2017.

Как отмечается в сообщении, были, в частности, зарегистрированы 41 случай побоев, 36 случаев половых сношений с лицами в возрасте до 16-ти лет, 16 случаев насильственных действий сексуального характера, 15 случаев злостного уклонения родителя от содержания ребенка, 13 случаев развратных действий, 11 изнасилований, 10 похищений, 10 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 9 случаев угрозы убийством, причинения тяжкого вреда здоровью или уничтожения имущества, 8 случаев пыток, семь случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью, семь случаев незаконного разлучения ребенка с родителями, 3 случая причинения смерти по неосторожности, 3 случая доведения до самоубийства, 2 случая убийства, 2 случая убийства матерью новорожденного ребенка, 2 случая торговли детьми.

В результате судебного разбирательства 305 детей были признаны потерпевшими, из которых 157 - в возрасте до 12-ти лет, 43 - в возрасте от 12-ти до 14-ти лет, 69 - в возрасте от 14-ти до 16-ти лет, 36 - в возрасте от 16-ти до 18-ти лет.

Насилие в отношении 66 из 305 детей (21,6% от общего числа пострадавших детей) было совершено членом семьи. С обвинительным заключением в суд было направлено 69 уголовных дел против 73 человек.