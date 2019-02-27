11:25

27 февраля после церемонии официальной встречи, состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Грузии Саломе Зурабишвили один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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11:16

27 февраля состоялась церемония официальной встречи Президента Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Грузии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Грузии.

Президент Ильхам Алиев и Президент Саломе Зурабишвили обошли строй почетного караула.

Президент Грузии поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Грузии и Азербайджана.

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11:04

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Грузии Саломе Зурабишвили встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.