Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили один на один - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
11:25
27 февраля после церемонии официальной встречи, состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Грузии Саломе Зурабишвили один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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11:16
27 февраля состоялась церемония официальной встречи Президента Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Грузии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Грузии.
Президент Ильхам Алиев и Президент Саломе Зурабишвили обошли строй почетного караула.
Президент Грузии поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Грузии и Азербайджана.
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11:04
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Грузии Саломе Зурабишвили встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!