Давно уже доказано, что некоторые западные центры, выступая донорами, целенаправленно финансируют различного рода НПО и политические организации. При этом они подталкивают их к незаконной деятельности, которая грубо нарушает законы и стабильность в стране.

К примеру, в 2009-2014 годах так называемый Институт мира и демократии, которым руководила небезызвестная Лейла Юнус, не являясь учредителем неправительственной организации "Азербайджанские женщины за мир и демократию на переднем Кавказе", сняла со счета иностранного донора крупные средства в различной валюте и использовала их в личных целях. Более того, некоторые доноры выделяли ей средства наличными и не оформляли их как гранты.

Делалось это для того, чтобы Лейла Юнус осуществляла свою деятельность не в сфере развития гражданского общества, а в направлении насильственного изменения конституционного строя в стране.

В отношении Лейлы Юнус и ее супруга, грантоеда Арифа Юнуса прошло судебное заседание, в итоге она была приговорена к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, имеющегося у супругов в Азербайджане, Турции и Чехии. Наказания без вины, как известно, не бывает. А вина Юнусовых была полностью доказана. Шоу же, устроенное вокруг их дела, только вредило самим подследственным и давало им беспочвенные надежды на то, что кому-то со стороны удастся надавить на власти Азербайджана и остановить дело.

Много спекуляций было за время следствия и вокруг состояния здоровья супругов. Публиковались самые нереальные диагнозы, которые, если бы были правдой, должны были давно убить обоих и на свободе.

Все это было лишним, потому что, во-первых, давить на Баку - бесполезное занятие, а, во-вторых, потому что азербайджанское правосудие гуманно и в конечном итоге учитывает все нюансы. В том числе и проблемы со здоровьем Юнусовых были учтены, и в заключении они пробыли недолго.

Азербайджанское правосудие в который раз проявило гуманность, и скандальная "правозащитница" была освобождена из зала суда. Решение об условном освобождении принял Бакинский апелляционный суд. Ранее отправился отбывать срок дома и ее супруг - Ариф Юнус.

Напомним, что Лейла Юнус была обвинена по статьям 274 (государственная измена), 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере), 192.2.2 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере), 320.1 (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1).

Всего этого мало для того, чтобы получить довольно небольшой для подобных преступлений срок?

Тем не менее, к чете Юнус было проявлено гуманное отношение, и теперь они могли получать медицинскую помощь, о якобы отсутствии которой так много писали зарубежные СМИ.

И что сделали эти "правозащитники"? Они сбежали за границу, где у них обнаружилось немало имущества и денег, заранее переправленных за бугор.

Дальше произошло ожидаемое. Чета Юнус влилась в "дружные" ряды так называемых "политэмигрантов" и вновь занялась привычным делом: продолжать попытки по нагнетанию ситуации в Азербайджане. Чем все это закончилось, известно всем - Азербайджан продолжает развиваться, с каждым днем растет авторитет страны в мире. Естественно, все это в противоположность усилим Лейлы Юнус и ей подобных.

В Азербайджане прекрасно знают, что тема так называемых "политзаключенных" является одной из самых востребованных западными заказчиками. Можно с уверенностью сказать, что это настоящая золотая жила, и разного пошиба мошенники от "гражданского общества", такие, как Лейла и Ариф Юнус, днем и ночью трудятся в поте лица в данном направлении, ибо длина списка прямо пропорциональна размеру получаемых ими гонораров.

И вот, каждый раз с подачи этой дамочки появляются новые списки "политических заключенных" в Азербайджане. Где она их берет, известно только ей самой и ее хозяевам. Кого только нет в этих списках. Но дело не в этом. Каждый после озвучивания подобных "филькиных грамот" Лейла Юнус в своем обычном стиле несет чушь, угрожая расправой властям Азербайджана.

А виной всему - обыкновенная жадность. Борьба за гранты всегда мешала ей трезво оценивать ситуацию и видеть реалии в их истинном цвете. Впрочем, умения адекватно оценивать реальность у Лейлы Юнус никогда не было.

Не только Лейла Юнус, но и обосновавшиеся за бугром азербайджанские "правозащитники" работают на организации, которых большими друзьями нашей страны не назовешь. Наоборот, они изо всех сил и с завидным упорством стараются ударить по стране, подсовывая под каждый проект или договоренность тему "прав человека" и вмешиваясь во внутренние дела и даже во внешнюю политику Азербайджана. Кто-то где-то даже полагает, что Баку должен строить свои отношения с тем же ЕС, исходя из указаний и подсказок сторонних сил, все той же Лейлы Юнус.

Эта особа, годами и десятилетиями кормящаяся из рук зарубежных грантодателей, неплохо устроившая жизнь для себя, своего "тряпичного" мужа и единственного чада - дочери, не переставая, жалуется на преследования и третирование со стороны властей Азербайджана.

Ее кредо - огульная критика всего и вся, нежелание и неспособность видеть достижения Азербайджана. Она не имеет никакой программы решения тех проблем, о которых голосит везде и всюду. Она - оголтелый, примитивный популист нетрадиционной политической ориентации, которая все свое время тратит не на борьбу с Арменией, не на информирование европейцев о причинах и последствиях карабахского конфликта, а на разъезды по городам Европы, в том числе и с целью срыва акций протеста азербайджанцев, пытающихся обратить внимание европейцев на продолжающуюся оккупацию Арменией 20% наших земель.

С этой точки зрения, конечно, ясно, почему Лейла Юнус проявляет такую активность. Значит вновь почуяла запах денег и потому не может упустить такого удобного случая, чтобы поднять набившую оскомину тему. Причем, набила она оскомину не только нам, но и зарубежным партнерам, на каком-то этапе вздумавшим использовать ее как оружие против Баку.

"Девятый вал" этого правозащитного шторма для Азербайджана давно миновал, но Лейла Юнус все время пытается оживить благополучно почившую тему. Однако ее ждет разочарование. Не получилось западным покровителям навязать Лейлу Юнус азербайджанскому обществу как "лидера" общественного мнения. Слишком частые разочарования - штука опасная. Тут и до депрессии рукой подать...

Сабухи Иманов