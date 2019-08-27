В Ереване проходит сбор послов и прочих дипломатических работников. Подобные встречи организуются ежегодно для ознакомления дипслужбы с новыми веяниями во внешней политике Армении и информирования их о том, как именно нужно представлять и пропагандировать страну и ее власть в конкретных обстоятельствах.

Обстоятельства сегодня для Армении складываются, надо сказать, не лучшим образом. Несмотря на оптимистичную статистику, которой никто не верит, в реальности страна идет по наклонной. В противовес официальным показателям, армянская экономика не проявляет признаков жизни, страна продолжает пустеть, падает рождаемость, растет безработица, а озвучиваемые правительством и лично Пашиняном цифры оказываются мыльными пузырями. Все это все больше разочаровывает общество и вводит в депрессию. И единственной пилюлей, которая способна остановить очередную насильственную смену власти, остается вопрос Карабаха.

Карабахская тема всегда служила для армянских властей любой масти спасательным кругом, за который они хватаются, когда идут ко дну. Пока у Никола Пашиняна дела шли хорошо, пока народ его боготворил и ловил каждое его слово, он игнорировал карабахский вопрос, будто такой проблемы в Армении и не было. Но стоило пашиняновскому рейтингу поползти вниз, как революционный премьер-министр немедленно вспомнил об оккупированном Арменией Карабахе, симптоматично забыв при этом обо всем остальном, что ему не удалось и от чего общество необходимо было отвлечь немедленно.

Но проблема Никола Пашиняна в том, что он хорош как лидер оппозиции, как главарь народных протестов и несогласный с властями депутат. В качестве же главы государства он, да простит нас избравший его армянский народ за такую оценку, - полный ноль. Он своим дилетантством и дешевым популизмом уже провалил все, что только можно было, и теперь уверенной рукой ведет регион к войне.

"На международной арене необходимо неустанно указывать на уникальность нагорно-карабахского конфликта", - глубокомысленно заявил премьер-министр Армении, выступая на проходящем в Ереване сборе послов и руководителей дипломатических представительств РА.

Как надо полагать, это главная задача, которую Никол поставил перед армянской дипломатией, именно этим будут заниматься весь последующий период армянские дипломаты, этим будут развлекать публику в других странах.

Задача не из легких. Уже который год армянская дипломатия пытается убедить мир в идентичности сепаратизма в Карабахе и Косово, желая добиться такого же признания для армянских сепаратистов от Запада. Не получается. С другой стороны, армянам приходится изо всех сил открещиваться от параллелей между карабахским конфликтом и аналогичными проблемами в Украине и Грузии. Как известно, последние осуждаются миром, постоянно фигурируют в международных резолюциях и в случае обеих этих стран аннексированные территории однозначно не признаются "независимыми".

Как не посочувствовать тут армянским дипломатам, которым надо суметь убедить мир, что проблемы Карабаха и Косово похожи как две капли воды, а вот ситуации с Карабахом и Абхазией, например, ну совершенно разные. В то время как, по сути, сепаратизм и территориальные претензии везде имеют одни и те же цели, прикрытые красивыми лозунгами.

В чем же многомудрый премьер Армении видит разницу между сепаратистским конфликтом в Карабахе и случившимся в аннексированных регионах Грузии? Оказывается, разница в том, что жители Абхазии могут ездить в неоккупированные зоны страны и торговать на базаре, а вот жители Карабаха - нет. Более того, в Баку не впускают лиц армянской национальности, и это, считает Николка, самая лучшая пропаганда против Азербайджана и в пользу сепаратистов.

Надо сказать, что Пашинян, как простой парнишка, всегда старается выбрать аргументы попроще. То, что, как ему кажется, лежит на поверхности и должно быть всем понятно. Вспомним его не нашедший поддержки в мире аргумент о невозможности вести переговоры от имени Карабаха, так как тот его не избирал. Эдакая милая детская непосредственность в вопросах, где требуется зрелый ум и политическая дальновидность. В результате переговорный процесс вновь заморожен и, скорее всего, надежды на его возобновление потеряны. А это означает войну. Никол Пашинян хочет войны?

Армянскому малышу от политики следует запомнить, что, несмотря на детали, все территориальные сепаратистские конфликты в сути своей идентичны, и потому подход к ним обязательно должен быть равным. Во имя справедливости. Нельзя позволять агрессивный сепаратизм армянам и давать подзатыльники сепаратистам, скажем, приднестровским. Кроме того, международное право не может оправдывать аннексию той или иной страной территорий другого государства в зависимости от силы ее лобби, богатства диаспоры или конкретных политических, религиозных и прочих симпатий.

По этой причине Еревану так и не удалось добиться, чтобы карабахскую вакханалию в мире отождествляли со "справедливой борьбой за идентичность" тамошних армян. Всему миру известно, и это звучит также в резолюциях международных организаций, обращенных не к Ханкенди, а к Еревану, что именно Армения является оккупантом, и ее оккупационные силы находятся на территориях Азербайджана. Самое забавное, что сам Никол Пашинян не далее как 5 августа этот факт подтвердил, вернув в обращение термин "миацум", означающий "воссоединение". "Карабах - это Армения, и точка", - заявил он, вызвав большой скандал.

Еще больше наивности и детской непосредственности в следующих словах армянского премьера: "Как Азербайджан вышел из состава СССР и никто это не считает странным, так и Карабах вышел из состава Азербайджана, и это не должно вызывать удивления". Это настолько несерьезно, глупо, что не заслуживает комментария. А включен этот тезис в статью просто для иллюстрации. Как принято сегодня говорить на онлайн-пространстве: пусть это просто полежит тут.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков:

"Пашинян дилетант и, как обычно, занимается популистской риторикой. Вместо того, чтобы ознакомиться с многочисленными резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН, а также Совета Европы, находить возможность реализации определенных интересов армян в рамках международного права, Пашинян тиражирует иллюзии о возможности изменить подходы международного сообщества в отношении армяно-азербайджанского конфликта, представив его как исключение, как отличающегося от других аналогичных конфликтов.

В сущности, все разглагольствования Пашиняна можно свести к тому, что ни он сам, ни его правительство не способно занять реалистичную позицию по вопросу мирного урегулирования конфликта на основе известных Мадридских принципов. Нашей дипломатии и пропаганде необходимо эту правду обнажать и доводить до сознания международного сообщества. Срыв мирных переговоров при таком отношении Пашиняна и его подельников с перспективой сползания в горячую фазу конфликта становится неизбежным и к такому развитию событий необходимо готовить вооруженные силы, дипломатию и работников информационного фронта.

В то же время Азербайджан, на мой взгляд, может и должен показывать разницу, заключающуюся в прямой агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории вдвое большей по размерам, чем НКАО, откуда в результате этнических чисток изгнано вчетверо больше азербайджанцев, чем количество армян, некогда проживавших в Нагорном Карабахе".

Одним словом, армянским дипломатам можно только посочувствовать. Ведь перед ними стоит нелегкая задача - убедить мир в трех вещах: в том, что армянским сепаратистам можно, а осетинским - нельзя; в том, что самопровозглашенную "НКР" надо признать, потому что лиц с армянскими фамилиями разворачивают в бакинском аэропорту; в том, что Карабах может выйти из Азербайджана, потому что никого не удивил выход Азербайджана из СССР...

Пожалуй, таких "трудных" задач перед армянской дипломатией еще не стояло.

Зульфугар Ибрагимов