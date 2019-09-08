Парламентская комиссия по внешним связям Армении одобрила поправки к Уставу ОДКБ, которые предусматривают статус наблюдателя в организации для стран, желающих углубления отношений с ОДКБ.

Об этих планах организации известно уже несколько месяцев. В июле в ходе видеомоста Москва-Ереван-Минск-Нур-Султан-Бишкек исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сообщил, что планов по расширению Организации Договора о коллективной безопасности в настоящее время нет, но вскоре в ОДКБ появятся институты партнерства и наблюдателей.

С того времени в Армении потеряли покой, споря с самими собой на тему "примут ли Азербайджан в наблюдатели или нет" и самим себе что-то доказывая.

Примечательно, что Баку даже не обмолвился о подобном намерении со своей стороны, и, как известно, уже много лет придерживается политики неприсоединения к тем или иным силовым интеграционным структурам. Но в Армении все равно боятся, что в последний момент Москва окажет давление на Ереван, и потому торопятся принять превентивные меры, поднимая шум вокруг несуществующей проблемы.

Сегодня, в связи с утверждением позиции наблюдателя в ОДКБ, внутриармянские дебаты на эту тему возобновились. Армянские аналитики и политики пытаются понять, для чего Москве нужно было инициировать тему наблюдателя при ОДКБ. Точнее - для кого.

Еще раз напомним: у Баку нет таких намерений, и тут наши соседи больше воюют с собственными страхами и комплексами, чем с реальной "угрозой". Тем не менее, в армянских СМИ активно обсуждаются меры, которые должна принять Армения для недопущения вступления Азербайджана в организацию.

Накануне замминистра иностранных дел Армении, главный агроном армянской дипломатии Шаварш Коларян попытался успокоить общественность, заявив на заседании комиссии в парламенте, что "Армения может заблокировать получение статуса наблюдателя или партнера ОДКБ любым недружественным ей государством". По его словам, для Армении важно существование пункта о том, что страны, имеющие подобный статус, не предпринимали бы каких-либо действий против члена Организации. "В данном случае ни одно государство не может получить статус наблюдателя или партнера без согласия всех членов ОДКБ", - заключил замминистра.

Этого перепуганным депутатам показалось недостаточно. Арман Бабаджанян указал замминистра, что "у Азербайджана в ОДКБ более прочные позиции, чем у Армении". Опровергнуть этот факт Кочарян не смог, но внес поправку, отметив, что наша страна имеет не больший вес, а опосредованное влияние.

В принципе, тут Шаварш не ошибся, Азербайджан действительно имеет влияние. Страны-члены, за исключением Армении, являются его друзьями и партнерами. Наша страна поддерживает с ними отличные отношения, не входя в единую организацию, что не удается Армении, членствующей в ОДКБ. Влияние Азербайджана ярко проявило себя в период принятия оккупанта-Армении в евразийские структуры, когда странами-членами были пресечены попытки легализовать сепаратистов Карабаха в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

И это опосредованное влияние Азербайджана - тот фактор, с которым Армения не может справиться ни по какому уставу.

Зульфугар Ибрагимов