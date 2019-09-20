Вторая дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы Сянай Ягмур выступила в поддержку своей сестры Сельджан.

Как передает Day.Az, Сянай опубликовала в Facebook статус, в котором она отметила, что все сказанное Сельджан - правда, вне зависимости от чьих-то заявлений, подтвердив, что в семье было насилие.

Сянай Ягмур разместила свой пост под хештегами #QadınaŞiddətəSon, #Susma, #MeTooAzerbaijan.

Напомним, что 19 сентября Сельджан Ягмур, дочь зампреда оппозиционной Партии Народного Фронта Фуада Гахраманлы, выступила с шокирующим заявлением в соцсетях - девушка обвинила своего отца в садизме и постоянных побоях. Сельджан поделилась своими семейными проблемами в рамках флешмоба #MeToo.

Девушка призналась, что как-то раз Гахраманлы сломал ей колено, а матери переломал пальцы. Она утверждает, что мать не подала на развод ввиду того, что подвергалась моральному давлению со стороны общих знакомых и самого Гахраманлы.