У армянской диаспоры очередная радость. Комитет Сената США 27 сентября принял поправку, направленную на выделение дополнительных средств Армении "в поддержку демократических и экономических реформ". Как пишут армянские СМИ, такой "потрясающей" новостью поделился с медиа Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Сообщается, что поправка, инициированная сенаторами Линдси Грэмом и Крисом Ван Холленом, была единогласно принята Сенатом. Данные выделения предусматриваются в дополнении к рекомендованным ассигнованиям в размере 7,6 млн. долларов из Фонда экономической поддержки и развития, 1,5 млн. долларов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 600 000 долларов на международное военное образование и профессиональную подготовку и 1 млн. долларов на финансирование иностранных вооруженных сил.

Да, деньги выделены, но это далеко не то, что хотели армяне. Лобби продавливало выделение 40 миллионов. Озвученная же сумма вместе с ранее назначенными ассигнованиями дотягивает только до 20 миллионов долларов.

Но самое интересное - то, что касается невыделения денег на "безопасность" оккупированного Арменией Карабаха. Во всяком случае об этом в сообщении АНКА ничего не говорится. Не уточняется, выделены требуемые полтора миллиона сепаратистам или нет. Однако указывается: "касаясь вопроса Нагорного Карабаха, Сенат отметил, что "обеспокоен затянувшимся конфликтом между Арменией и Азербайджаном и поддерживает Минский процесс ОБСЕ".

Из этой формулировки сенаторов вполне возможно сделать два вывода. Первый - поддерживая работу Минской группы ОБСЕ и сопредседательство Штатов, комитет Сената решил не одобрять выделения средств НК. И второй - США, как и прежде, признают карабахский конфликт конфликтом между Арменией и Азербайджаном. И никакой третьей стороны.

Тем не менее, проблема антиазербайджанской и антитурецкой лоббистской деятельности в законодательном органе США остается. На вопросы Day.Az по этому поводу ответил журналист, профессор Университета штата Монтана (США) Томас Гольц.

По словам Гольца, активность армянского лобби в Соединенных Штатах (и в других странах мира) всегда была направлена ​​не против Азербайджана, а, в первую очередь против Турции. Главная цель - получить официальное признание так называемого "геноцида армян". Такие действия, как принятие пресловутой 907-й поправки к Акту поддержки свободы от 1992 года, тоже должны рассматриваться в этой связи. То есть, считает американский журналист, по мнению армян, понятие "Азербайджан" идентично понятию "Турция".

"907-я поправка, безусловно, имела определенный "юридический вес" для Азербайджана в начале и середине 1990-х годов, но "зубы" этой печально известной статьи были, безусловно, притуплены благодаря двум факторам. Первый - это участие Азербайджана после теракта 11 сентября 2001 года в антитеррористической операции в Афганистане, а затем в Ираке. Второй - проблема региональной энергогбезопасности, в которой Азербайджан играет важную роль. Я уверен, что все это ценится на довольно высоком уровне в американской администрации, а тем более в Конгрессе", - сказал наш собеседник.

Томас Гольц напомнил о поддержке Вашингтоном трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и нынешней поддержке Штатами проекта Южного газового коридора, несмотря на то, что ни тот, ни другой не представляют для Америки экономического интереса. Интерес Вашингтона заключается в предотвращении гегемонии и тотального контроля в вопросе энергоресурсов, отметил Гольц.

"Вашингтон хочет максимально снизить зависимость Европы от российской нефти и газа - даже если это всего лишь 5, 10 или 20 процентов", - сказал профессор Университета штата Монтана.

Зульфугар Ибрагимов