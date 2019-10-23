Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжения в связи с новыми назначениями на должности руководителя управления делами Кабинета министров и помощника премьер-министра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Хикмет Халилов назначен руководителем управления делами Кабинета министров, Алескер Алескеров - помощником премьер-министра.

От занимаемых должностей освобождены руководитель управления делами Кабинета министров и помощники премьер-министра.

Cоответствующим распоряжением премьер-министра Али Асадова руководитель управления делами Кабинета министров Адиль Ахмедов освобожден от должности.

Другим распоряжением премьер-министр в связи с достижением возрастного предела на государственной службе освободил от занимаемых должностей Тофига Сарыджалинского и Натига Азизова.