https://news.day.az/politics/1178002.html Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВМС - ФОТО
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВМС - ФОТО
Делегация военно-морских сил (ВМС) Турции, находящаяся с визитом в Баку, посетила штаб ВМС Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе встречи с принимающей стороной обсуждались вопросы сотрудничества между ВМС двух стран, а также подчеркнута важность обмена опытом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре