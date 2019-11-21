Делегация военно-морских сил (ВМС) Турции, находящаяся с визитом в Баку, посетила штаб ВМС Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе встречи с принимающей стороной обсуждались вопросы сотрудничества между ВМС двух стран, а также подчеркнута важность обмена опытом.