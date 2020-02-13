https://news.day.az/politics/1202804.html ЦИК Азербайджана аннулировал результаты по одному из избирательных округов
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты по одному из избирательных округов
ЦИК Азербайджана рассмотрела обращения кандидатов в депутаты Хикмета Ширинова и Разима Амирасланова и других кандидатов, участвовавших на выборах в Имишлинско-Бейлаганском округе №80.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обращения кандидатов о нарушениях на этом округе были удовлетворены и результаты аннулированы.
По решению ЦИК, недействительными были признаны результаты по 11 из 49 избирательных участков.
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