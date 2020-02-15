https://news.day.az/politics/1203444.html Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и территориальная целостность Азербайджана признана международным сообществом
Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и территориальная целостность Азербайджана признана международным сообществом
Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и территориальная целостность Азербайджана признана международным сообществом
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре