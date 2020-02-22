22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с главой Католической церкви Папой Франциском.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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