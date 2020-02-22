https://news.day.az/politics/1205422.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с Папой Франциском
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с Папой Франциском
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с главой Католической церкви Папой Франциском.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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