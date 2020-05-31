Пришла пора навести порядок в информационном хаосе, царящем в социальных сетях

Решение президента США Дональда Трампа усилить контроль над социальными сетями является попыткой навести порядок в информационном хаосе, царящем в социальных сетях.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По мнению нашего собеседника, интернет-ресурсы, которые мы называем социальными сетями, юридически являются частными бизнес-структурами определенного круга лиц.

"На фоне современного глобального информационного общества деятельность соцсетей давно стала важным средством воздействия на все сферы социально-экономической и социально-политической жизни людей", - заметил он.

Как подчеркнул парламентарий, ситуация достигла такой точки, когда соцсети стали институтом, определяющим общественное доверие, политические взгляды и социальное поведение.

"Ранее социальные сети называли четвертой ветвью власти, однако сегодня они выступают в качестве второй, а в некоторых случаях даже в лидирующей позиции. Таким образом, правовой термин "власть определяется волей народа" сегодня заменен на "власть определяется соцсетями и СМИ". Потому что именно соцсети сегодня формируют общественный имидж любого государственного чиновника", - полагает Бабаоглу.

Парламентарий выразил сожаление, что некоторые люди используют соцсети в качестве манипулирования общественным сознанием.

"Социальные сети зачастую терроризируют как духовные, так и культурные ценности, негативно влияют на формирование нравственных качеств людей и т.д. Поэтому считаю необходимым регулировать общественные отношения, которые формируются в социальных сетях", - подчеркнул депутат.

Именно исходя из этих соображений и выводов, добавил наш собеседник, президент США Дональд Трамп принял решение о регулировании соцсетей.

"Ситуация, связанная с соцсетями касается не только США, но и многих стран мира, в том числе Азербайджан. Тот факт, что некоторые из наших граждан превратили социальные сети в инструмент морального и политического террора, несерьезного и предвзятого информационного рупора, является ярким тому подтверждением.

Поэтому важно регулировать коммуникации в социальных сетях в любой форме. В нынешней ситуации решение Трампа следует рассматривать как один из первых шагов, предпринятых для легализации социальных сетей, увеличивая их социальную и юридическую ответственность", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов