У Армении нет морального права говорить о праве, законах, демократии

МИД Армении, комментируя критикующие заявления азербайджанской стороны в адрес армянских властей, утверждает, что это опасно для Армении и региона.

Об этом глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, комментируя утверждения МИД Армении, сообщает Day.Az.

"Обращения и поведение, которые в последнее время демонстрирует руководство Армении, нуждаются в особом комментарии. Оно вместо того, чтобы устранить последствия начатой войны, усиливает оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана, нарушая права сотен тысяч вынужденных переселенцев. Это свидетельствует о том, что стоящие во главе страны не только не осознают свою ответственность, но и равнодушны к будущему своей страны и ее населения. Однозначная позиция международного сообщества, осуждающего оккупацию Арменией азербайджанских территорий, ответственной за кровопролитие среди тысяч мирных жителей, уничтоженную жизнь, нарушенные права сотен тысяч человек, грубое нарушение международных обязательств, а также соответствующие решения Европейского суда по правам человека, не дают Армении морального права говорить о праве, о законах, о демократии, тем более, читать нотации другим.

Опыт показывает, что когда у армянской стороны не остается больше аргументов и нечего сказать, она прибегает к теме "антиармянских настроений" в Азербайджане. Однако руководство страны-агрессора, которое делает вид, что не видит, что в корне этого раздора между двумя народами региона стоят необоснованные территориальные претензии и агрессивная политика Армении, не предпринимает никаких шагов для устранения последствий этой вражды и конфликта, проводит слепую политику, далекую от реальности, прагматизма и конструктивизма. В результате этой политики, в первую очередь, Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями. Если ее руководство, как это озвучивается в официальных заявлениях Еревана, думает о мире и безопасности в регионе, то должно вывести оккупационные силы с территории Азербайджана, и готовить свое население к миру. А политическую волю демонстрировать конкретными результатами, достигнутыми за столом переговоров. Потому что терпение Азербайджана и международных посредников не безгранично", - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.