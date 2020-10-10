Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Карабахе

Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter руководитель центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи.

По его словам, с этим предложением выступала Армения. При этом, Россия поддержала эту идею, но Азербайджан не дал на это согласие. Он также добавил, что ни одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ никогда не должна быть в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.