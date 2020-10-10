https://news.day.az/politics/1278535.html Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Карабахе - интересные подробности переговоров в Москве
Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Карабахе - интересные подробности переговоров в Москве
Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter руководитель центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи.
По его словам, с этим предложением выступала Армения. При этом, Россия поддержала эту идею, но Азербайджан не дал на это согласие. Он также добавил, что ни одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ никогда не должна быть в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре