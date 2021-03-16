https://news.day.az/politics/1326048.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в городе Шуша
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в городе Шуша
16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в городе Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подробный репортаж о поездке будет представлен 17 марта.
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