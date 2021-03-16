Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в городе Шуша

16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подробный репортаж о поездке будет представлен 17 марта.