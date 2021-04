В Норвегии началась информационная кампания против неприемлемого поведения Армении

По инициативе функционирующей в Норвегии организации "CAN" в период с 24 апреля по 8 мая в газете "Utrop" будет проводиться информационная кампания против минирования Арменией азербайджанских территорий, передает Day.Az.



Как сообщила председатель "CAN" Шервин Наджафпур, посредством баннера кампании норвежские читатели смогут перейти на сайт диаспорской организации (https://cannorway.com/humanitaer-minerydding) и получить на норвежском языке информацию об отказе Армении в предоставлении карт минных полей на нашей территории.



Основная цель проекта заключается в привлечении внимания к карабахским реалиям, событиям, произошедшим во время 44-дневной войны, и военным преступлениям, совершенным Арменией против азербайджанцев.



Отметим, что на официальном сайте "CAN" сделан призыв к правительству Норвегии для оказания поддержки процессу разминирования территорий Азербайджана.