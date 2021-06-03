Парламент Казахстана принял соглашение с Азербайджаном по миграции

Сенат парламента принял проект закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции". Представил соглашение первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передает Day.Az со ссылкой на Kapital.kz.

"Страны будут иметь возможность обмена электронной информацией. Поэтому, думаю, в будущем это возможно. Наши специалисты говорят, что сложности в этом нет. Надо лишь интегрировать и поставить шлюзы, которые бы защищали конфиденциальность передаваемой информации", - сказал Марат Кожаев на обсуждении законопроекта в сенате.

По его словам, казахстанские цифровые технологии лучшие в СНГ, и поэтому готовы к интеграции. "Наши информационные системы более продвинутые на сегодня. У нас развитие цифровых технологий и информационных баз ушло вперед по сравнению с Российской Федерацией", - отметил Марат Кожаев.

Информируя депутатов о самом законопроекте, он сообщил, что соглашение подписано в Баку 14 октября 2019 года, его подписали министры внутренних дел Казахстана и Азербайджана.

"В случае ратификации соглашения будут созданы благоприятные условия для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции", - уверяет первый замглавы МВД.