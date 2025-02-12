Ученики Карабахской школы выступили в Лондоне на благотворительном концерте

Учащиеся Карабахской школы, действующей онлайн при Общине азербайджанцев Британии (ВАС), приняли участие в благотворительном мероприятии Face of Ealing Community Concert в Лондоне.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Государственного комитета по работе с диаспорой.

Концерт был организован по инициативе мэра и главы муниципалитета лондонского района Илинг Айвена Джонсона, и в нем приняли участие представители разных народов, проживающих в Англии.

Учащиеся Карабахской школы вышли на сцену в национальных костюмах и с государственным флагом Азербайджана. На сцене они исполнили "Гимн дружбы", автором которого является преподаватель школы, доктор философии по искусствоведению Саадат Фарзиева. Выступление учеников в сопровождении учителей музыки Расима и Саадат Фарзиевых вызвало большой интерес у организаторов и гостей.

Председатель Общины азербайджанцев Британии Фарида Панахова отметила, что все средства, собранные на мероприятии, будут направлены благотворительным организациям. Она добавила, что ученики Карабахской школы впервые приняли участие в благотворительном концерте в Англии.

Карабахская школа, основанная Общиной азербайджанцев Британии (BAC) в сентябре 2021 года, работает при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Цель школы - обеспечить преподавание азербайджанского языка, а также дать детям глубокие знания о национальном наследии, культуре, музыке и истории Азербайджана. Наряду с этим, Карабахская школа предоставляет своим ученикам среду, направленную на сохранение азербайджанской идентичности.