Новоназначенный посол Турции в Азербайджане посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Бирол Акгюн 13 февраля побывал в Аллее почетного захоронения, где почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, посол также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем посол Турции, прибывший на Аллею шехидов, почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложив на их могилы цветы. Он также посетил мемориал "Вечный огонь".

К монументу "Турецкое шехидство", воздвигнутого в память о героических турецких солдатах, погибших в боях за освобождение Баку от дашнакско-большевистских войск в 1918 году, были также возложены венки и цветы.