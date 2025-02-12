В Ширване задержан вор-рецидивист

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, был задержан ранее судимый Мирзага Гасымов, подозреваемый в ограблении пяти домов, расположенных на территории города.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД), расследование установило, что М.Гасымов украл из домов золотые украшения и бытовую технику на сумму 53 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении М.Гасымова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.