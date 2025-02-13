https://news.day.az/economy/1729903.html В Азербайджане расширена деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта - Микаил Джаббаров Расширена деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта. Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку. По его словам, диверсификация занимает важное место в экономической политике.
В Азербайджане расширена деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта - Микаил Джаббаров
Расширена деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.
По его словам, диверсификация занимает важное место в экономической политике.
"Глобальные вызовы и региональные реалии диктуют ускорение этого процесса.
Успешная диверсификация требует гибкой интеграции инвестиций, знаний и навыков. В последнее время мы расширили нашу деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта", - подчеркнул он.
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