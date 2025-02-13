Лидер против "Азеррейла"

Сегодня завершится 10-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что во второй игровой день состоится один матч.

Лидер чемпионата "Муров Аз Терминал" встретится с "Азеррейлом". Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Высшая лига (мужчины)

10-й тур

13 февраля

16:00 "Муров Аз Терминал" - "Азеррейл"

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Отметим, что в первый день тура МОИК обыграл "Гянджляр" со счетом 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:15), а "Нефтчи" уступил "Хиласэдиджи" - 2:3 (25:22, 31:33, 29:27, 18:25, 12:15).