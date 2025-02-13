Лидер против "Азеррейла"

Сегодня завершится 10-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что во второй игровой день состоится один матч.

Лидер чемпионата "Муров Аз Терминал" встретится с "Азеррейлом". Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Высшая лига (мужчины)
10-й тур
13 февраля
16:00 "Муров Аз Терминал" - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Отметим, что в первый день тура МОИК обыграл "Гянджляр" со счетом 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:15), а "Нефтчи" уступил "Хиласэдиджи" - 2:3 (25:22, 31:33, 29:27, 18:25, 12:15).

1

Муров Аз Терминал

9

8

1

25-3

688-515

24

2

Хиласэдиджи

10

8

2

25-10

833-698

23

3

Азеррейл

9

6

3

21-10

732-593

19

4

Нефтчи

10

5

5

17-18

763-759

15

5

МОИК

10

2

8

6-27

666-784

2

6

Гянджляр

10

0

10

1-30

586-822

1