Лидер против "Азеррейла"
Сегодня завершится 10-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что во второй игровой день состоится один матч.
Лидер чемпионата "Муров Аз Терминал" встретится с "Азеррейлом". Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Высшая лига (мужчины)
10-й тур
13 февраля
16:00 "Муров Аз Терминал" - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Отметим, что в первый день тура МОИК обыграл "Гянджляр" со счетом 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:15), а "Нефтчи" уступил "Хиласэдиджи" - 2:3 (25:22, 31:33, 29:27, 18:25, 12:15).
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
9
|
8
|
1
|
25-3
|
688-515
|
24
|
2
|
Хиласэдиджи
|
10
|
8
|
2
|
25-10
|
833-698
|
23
|
3
|
Азеррейл
|
9
|
6
|
3
|
21-10
|
732-593
|
19
|
4
|
Нефтчи
|
10
|
5
|
5
|
17-18
|
763-759
|
15
|
5
|
МОИК
|
10
|
2
|
8
|
6-27
|
666-784
|
2
|
6
|
Гянджляр
|
10
|
0
|
10
|
1-30
|
586-822
|
1
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