В Саатлы пропал мужчина

В Саатлинском районе разыскивают пропавшего мужчину.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Житель Саатлинского района Сеидов Миргасан Мирабдулла оглы, 1959 года рождения, вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 162 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в черное пальто, черные брюки и черные туфли.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении мужчины или узнал его по фотографии, просят обратиться в колл-центр МВД по номеру "102" или связаться с Саатлинским районным отделом полиции.

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