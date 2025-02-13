Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям

Сегодня в мире даже среди самых близких союзников нет аналога и примера азербайджано-турецким отношениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 февраля верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Бирола Акгюна.

Указав, что наши отношения, которые на двусторонней основе находятся на уровне стратегического союзничества, развиваются и на трехсторонних платформах, Президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте значение механизмов трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Узбекистан-Турция и Азербайджан-Пакистан-Турция.

Подчеркнув, что тюркский мир - это наша семья, глава государства напомнил, что об этом он сказал еще на инаугурации в качестве Президента Азербайджана в Милли Меджлисе.