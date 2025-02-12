Статистика раскрытия преступлений за сутки

11 февраля сотрудники полиции раскрыли 47 преступлений, зарегистрированных за этот период, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 149 человек, находящихся в розыске, включая 123 человека, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 24 преступления, связанных с наркотиками, а также 16 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 43 подозреваемых.