https://news.day.az/society/1729568.html Статистика раскрытия преступлений за сутки 11 февраля сотрудники полиции раскрыли 47 преступлений, зарегистрированных за этот период, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.
Статистика раскрытия преступлений за сутки
11 февраля сотрудники полиции раскрыли 47 преступлений, зарегистрированных за этот период, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 149 человек, находящихся в розыске, включая 123 человека, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.
Кроме того, было выявлено 24 преступления, связанных с наркотиками, а также 16 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
В общей сложности были задержаны 43 подозреваемых.
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