Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу поделился своими мыслями о лидерстве

Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе 20 января поделился, в частности, своими мыслями о лидерстве в быстро меняющемся мире.

Интервью было опубликовано 11 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что лидерство - это же огромная ответственность, глава государства отметил: "И самое главное, лидер всегда должен быть справедлив к своему народу, к своему населению. Никогда не лгать своему народу. И народ это оценит. Иногда, в силу каких-то политических причин лидеры в своем стремлении к власти дают много обещаний, которые впоследствии не выполняют. И это приводит к разочарованию, к неверию, к политическому кризису в разных частях мира".

Давая совет лидерам, желающим заручиться общественной поддержкой, Президент Ильхам Алиев сказал: "Мой совет лидерам, которые пытаются получить поддержку общественности, всегда заключается в том, чтобы говорить правду. И делать то, что необходимо для страны".