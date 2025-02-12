Армянин "отжал" ювелирную компанию у девушки Джонни Деппа

Предприниматель из Армении "отжал" ювелирную компанию у модели Юлии Власовой, которую СМИ называют "русской девушкой Джонни Деппа", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По данным издания, бизнесмен Нарек М. вторгся в доверие Власовой и зарегистрировал ее бренд Solomon на себя. Девушка должна была выступить торговым лицом компании, а предприниматель должен был заниматься самим бизнесом.

По словам Нарека, Власова обиделась на него из-за непонимания, как вести бизнес в России, и проблем с оформлением документов. Как отмечает Mash, имя модели и Джонни Деппа сейчас нельзя упоминать в рекламных целях бренда Solomon.