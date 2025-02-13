https://news.day.az/politics/1729964.html Азербайджан скорректирует работу редакций "Sputnik Азербайджан" и BBC В Азербайджане будет скорректирована работа редакций "Спутник-Азербайджан" и BBC News Azərbaycanca. Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend информированный источник.
Азербайджан скорректирует работу редакций "Sputnik Азербайджан" и BBC
В Азербайджане будет скорректирована работа редакций "Спутник-Азербайджан" и BBC News Azərbaycanca.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend информированный источник.
"Решение принималось для того, чтобы восстановить баланс в условиях, в которых работают азербайджанские государственные издания за рубежом, и зарубежные журналисты в нашей стране. Число журналистов "Спутник-Азербайджан" в Баку будет равняться числу журналистов государственного агентства АЗЕРТАДЖ в России. То есть сократится, на сегодняшний день, до 1 корреспондента", - отметил наш собеседник.
Тот же паритетный подход будет применен и BBC Azərbaycanca, добавил источник.
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