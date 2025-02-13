В Европе допустили возвращение обязательного военного призыва

В военных кругах европейских стран-участниц НАТО обсуждают, возможно ли возвращение обязательного призыва на военную службу и как сделать его привлекательным для рекрутов в отдельных государствах. Об этом написало издание Forein Policy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Среди союзников НАТО начались разговоры о наилучших практиках, которые должны быть реализованы в случае введения призыва на военную службу, и о том, как сделать его привлекательным для отдельных стран", - отмечается в публикации.