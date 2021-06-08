Грузия и Азербайджан ведут интенсивный диалог для сотрудничества
Грузия ведет интенсивный диалог для расширения сотрудничества с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказано в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о выполнении правительственной программы.
"Мир и стабильность являются основными условиями для проведения Грузией сбалансированной политики в регионе", - говорится в отчете.
В представленном парламенту документе отмечается, что последняя война в Карабахе создала серьезные трудности для региона, и в период эскалации военных действий правительство Грузии проводило сбалансированную политику, создавая условия для транзита гуманитарных грузов.
"Грузия ведет интенсивный диалог с соседними странами - Турцией, Азербайджаном и Арменией - для расширения сотрудничества в экономической, торговой, сельскохозяйственной, культурной и других сферах", - говорится в отчете.
Отметим, что отчет охватывает период с июня 2020 года по май текущего года. Гарибашвили должен представить документ в законодательный орган в следующем месяце.
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