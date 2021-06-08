Грузия и Азербайджан ведут интенсивный диалог для сотрудничества

Грузия ведет интенсивный диалог для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказано в отчете премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о выполнении правительственной программы.

"Мир и стабильность являются основными условиями для проведения Грузией сбалансированной политики в регионе", - говорится в отчете.

В представленном парламенту документе отмечается, что последняя война в Карабахе создала серьезные трудности для региона, и в период эскалации военных действий правительство Грузии проводило сбалансированную политику, создавая условия для транзита гуманитарных грузов.

"Грузия ведет интенсивный диалог с соседними странами - Турцией, Азербайджаном и Арменией - для расширения сотрудничества в экономической, торговой, сельскохозяйственной, культурной и других сферах", - говорится в отчете.

Отметим, что отчет охватывает период с июня 2020 года по май текущего года. Гарибашвили должен представить документ в законодательный орган в следующем месяце.