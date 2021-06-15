https://news.day.az/politics/1352729.html Минобороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана
Минобороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана
Министерство национальной обороны Турции поделилось на своей странице в Twitter публикацией по случаю отмечаемого в Азербайджане 15 июня Дня национального спасения, сообщает Day.Az.
"Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального спасения, искренне приветствуем азербайджанский народ! Мы и впредь будем вместе и в радости, и в горе, являясь одной нацией - двумя государствами", - говорится в публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре