Минобороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня национального спасения Азербайджана

Министерство национальной обороны Турции поделилось на своей странице в Twitter публикацией по случаю отмечаемого в Азербайджане 15 июня Дня национального спасения, сообщает Day.Az.

"Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального спасения, искренне приветствуем азербайджанский народ! Мы и впредь будем вместе и в радости, и в горе, являясь одной нацией - двумя государствами", - говорится в публикации.