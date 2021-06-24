Платформа шести превратит Южный Кавказ в территорию мира

Журналист и политик Максим Шевченко в беседе с "Вестником Кавказа" объяснил, почему на выборах в Армении победил Никол Пашинян: граждане республики хотят мира и добиваются соблюдения гражданских прав, которые немыслимы при правлении националиста Роберта Кочаряна, передает Day.Az.

Политик отметил, что платформа шести (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) является стратегической целью, которая превратит Южный Кавказ в территорию мира.

По словам журналиста, армянская диаспора вела пропаганду в пользу Кочаряна.

"Везде фальсифицировали реальные настроения армянского населения, которое якобы подавлено поражением во Второй Карабахской войне. Зачем они заставляли маленьких детей петь "Убей турка"? Оказалось, что диаспора неверно понимала реальные настроения армянского населения. Голоса армян, живущих в Краснодаре, на Зубовском бульваре или на НТВ, выдавались за голоса граждан Армении. Реально же народ Армении ненавидит карабахский клан, который за почти 30 лет у власти привел к тому, что страна потеряла Азербайджан и выступала оккупантом, оправдывая это Тиграном Великим и Геродотом. На этом наживались вожди, контрабандисты, грабившие зангиланское золото, а в это время народ Армении жил в нищете, и ему еще говорили "иди умирай за священные армянские земли". Это им говорили наевшиеся богатые люди, которые сидят в Москве, Барвихе и Переделкино. Наконец, мы услышали голоса жителей самой Армении: "мы не хотим войны, мы за соблюдение гражданских прав"", - заявил Шевченко.

Политик отметил, что Кочарян гарантирует войну.

"Он сказал: "Будем воевать". Люди голосовали против Кочаряна, шовинизма и средневековья. Армянские граждане сами решат, как им жить. Мирный договор с Азербайджаном и взаимное признание границ приведет к тому, что армяне смогут спокойно жить и в Карабахе, и в Гяндже, и в Баку. Я уверен, что азербайджанцы тоже смогут вернуться на свою родину в Ереване. Молодое поколение не понимает, зачем нужна конфронтация? Те, кто разжигали войну, зарабатывали миллиарды, а в боях умирали дети бедных семей. Для Азербайджана это была отечественная война, а армянские граждане умирали из-за алчности богачей", - подчеркнул журналист.

Шевченко полагает, что нахождение Кочаряна в Национальном собрании Армении и постоянная критика с его стороны не окажут давление на мирный процесс по Карабаху.

"Пашинян сформирует ответственное правительство, которое будет продолжать его курс. Курс Пашиняна формируется во многом Левоном Тер-Петросяном, заявление которого, на мой взгляд, достаточно разумное. Тер-Петросян говорит разумные вещи, что нужен мир. Я уверен, что армянский народ обретет себя как субъект (а не как представитель огромного армянского мира), как гражданское общество уникального государства, живущее не в Марселе, не в Сан-Франциско, не в Ростове, а в Ереване, Дилижане и так далее. Если армяне займутся обслуживанием своих интересов, то откроются границы с Азербайджаном и Турцией, и Армения станет такой же прекрасной, как и Швейцария. Но для этого Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал он.

При этом, продолжил журналист, Пашиняна не стоит называть человеком в белых одеждах.

"В отличие от Тер-Петросяна, Пашинян работает в реальной политике и должен говорить так, чтобы его не обвинили в предательстве. Пашинян - символ мира, карабахский клан - вечная война. С ним связывают надежды на подписание пускай оплаченного кровью обоих народов, но мирного соглашения, на открытие границ и торговлю с Турцией и Азербайджаном. Это изменит жизнь армян к лучшему", - считает Шевченко.